Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня представив нового голову Дніпропетровської обласної держадміністрації. Ним став Олександр Бондаренко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Випробувальний термін новопризначеного посадовця, так само як і інших голів ОДА – до нового року, сказав під час представлення президент України Володимир Зеленський.

Бондаренко, зі свого боку, пообіцяв працювати ефективно. Серед своїх пріоритетів назвав аеропорт, дороги, інфраструктурні проекти, екологію.

Після звільнення у червні нинішнього року з посади голови ОДА Валентина Резніченка в.о. був його заступник Дмитро Батура.

13 вересня Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про призначення головою Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.

У декларації, поданій 9 вересня Олександром Бондаренком як кандидатом на посаду Дніпропетровської ОДА, йдеться про те, що він зареєстрований у Харкові, фактично проживає в Києві, володіє двома квартирами – у Харкові та Києві, а також автомобілем Mazda 2016 року.

Він є засновником чотирьох ТОВ у Києві та Харкові (оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля хімічними продуктами, консультування з питань інформатизації, консультування з питань комерційної діяльності й керування).

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.