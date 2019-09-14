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14 Вересень 2019, Київ 12:44
Новини | Політика

Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА

Випробувальний термін новопризначеного посадовця, так само як і інших голів ОДА – до нового року, сказав під час представлення президент України Володимир Зеленський (фото архівне)

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Президент України Володимир Зеленський 14 вересня представив нового голову Дніпропетровської обласної держадміністрації. Ним став Олександр Бондаренко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Випробувальний термін новопризначеного посадовця, так само як і інших голів ОДА – до нового року, сказав під час представлення президент України Володимир Зеленський.

Бондаренко, зі свого боку, пообіцяв працювати ефективно. Серед своїх пріоритетів назвав аеропорт, дороги, інфраструктурні проекти, екологію.

Після звільнення у червні нинішнього року з посади голови ОДА Валентина Резніченка в.о. був його заступник Дмитро Батура.

13 вересня Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про призначення головою Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.

У декларації, поданій 9 вересня Олександром Бондаренком як кандидатом на посаду Дніпропетровської ОДА, йдеться про те, що він зареєстрований у Харкові, фактично проживає в Києві, володіє двома квартирами – у Харкові та Києві, а також автомобілем Mazda 2016 року.

Він є засновником чотирьох ТОВ у Києві та Харкові (оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля хімічними продуктами, консультування з питань інформатизації, консультування з питань комерційної діяльності й керування).

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

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