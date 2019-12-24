Зеленський призначив послів України у Хорватії та Вірменії, Тарасюк став постпредом при РЄ

Президент України Володимир Зеленський підписав кілька указів, що стосуються призначень на дипломатичну службу.

Так, Іван Кулеба призначений указом на посаду посла України у Вірменії (звільнений іншим указом з посади посла у Казахстані). Василь кирилич призначений послом України у Хорватії.

Крім того, Бориса Тарасюка призначено постійним представником України при Раді Європи.

До вересня постійним представником України при Раді Європи був Дмитро Кулеба, який зараз є віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Усі укази датовані 24 грудня 2019 року.