День психічного здоров’я: МОЗ заохочує долучитися до флешмобу на підтримку людей у скруті

Міністерство охорони здоров’я України у День психічного здоров’я 10 жовтня закликало громадян приєднатися до глобального флешмобу #WorldSuicidePreventionDay для підтримки людей в скрутному становищі.

«Щороку близько 800 000 людей в світі завершують життя самогубством. Це одна з головних причин смертності серед молодих людей віком 15 – 29 років. 10 жовтня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я світ відзначає День психічного здоров’я. Сьогодні в більшості країн світу проходить акція «40 секунд дії». Кожен може до неї долучитись. Якщо ви маєте близьку людину у скрутному становищі – поговоріть з нею принаймні 40 секунд. Підтримайте її», – йдеться в повідомленні міністерства на сторінці у Facebook.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожні 40 секунд у світі від самогубства помирає людина, за останні 45 років показники самогубств зросли у всьому світі на 60%.