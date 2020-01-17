РНБО розглянула проєкт Стратегії нацбезпеки – Офіс президента

У Офісі президента України повідомили, що під головуванням Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому була розглянута Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни».

«Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення», – цитує президентська канцелярія слова секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

За словами Данілова, зокрема, йдеться про стратегію людського розвитку, військової, громадської безпеки та цивільного захисту, розвитку оборонно-промислового комплексу, стратегії економічної, екологічної, інформаційної безпеки, кібербезпеки, національної розвідувальної програми тощо.

Як йдеться на сайті Офісу президента, Стратегією «пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах».

Президент запропонував учасникам засідання впродовж тижня детально опрацювати проект Стратегії та подати свої пропозиції.

«Після цього ми зустрінемось і затвердимо документ», – сказав Володимир Зеленський.

Проєкт Стратегії національної безпеки був презентований у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у грудні минулого року під час засідання спільної робочої групи Україна-НАТО. У Місії України при НАТО тоді повідомляли, що «учасники засідання підкреслили принципову відмінність проєкту документа від попередніх редакцій, яка полягає у визначенні найвищою цінністю в Україні людину, її безпеку і життя».