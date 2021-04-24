Зеленський змінив начальників управлінь СБУ у Києві та області, а також на Івано-Франківщині

Президент Володимир Зеленський своїми указами змінив начальників управлінь Служби безпеки України у Києві та Київській області, а також на Івано-Франківщині.

Так, згідно з опублікованими указами, Олега Головаша звільнено з посади голови управління СБУ в Києві та Київській області. На цій посаді його змінить Сергій Заяць, який до цього був головою управління СБУ в Івано-Франківській області.

Водночас управління СБУ на Прикарпатті тепер очолюватиме Віктор Назарук.

Всі укази президента про кадрові зміни датовані 24 квітня.