Зеленський назвав недоліком судової системи нестачу суддів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що однією з «хвороб» судової системи країни є нестача суддів. Про це він заявив на форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя».

«Це зокрема нестача нових суддів, і, як наслідок, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя. Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи навіть роками, очікувати на розгляд своєї справи», – зазначив президент.

Він додав, що важливо відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя. Водночас, наголосив Зеленський, робота обох цих органів «потребує суттєвого вдосконалення».

«Систему мають заповнити професійні, порядні судді, які можуть змінити стійке, на жаль, негативне ставлення людей до цієї професії, та відновити довіру українців до судової гілки влади», – заявив глава держави.

Також проблемою судової системи Зеленський назвав «брак доброчесних суддів».