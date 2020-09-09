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09 вересня 2020, Київ 09:38
Новини | Події

Зеленський політав на симуляторі космольота

Володимир Зеленський у симуляторі космольота в музеї космонавтики у Житомирі, 8 вересня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Житомирщину 8 вересня особисто здійснив політ на симуляторі космольота. Як повідомляє Офіс президента України, сталося це у музеї космонавтики ім. Корольова.

«Ми хочемо допомогти, щоб осучаснити ваш музей, популяризувати його», – процитувала Зеленсього його канцелярія і розмістила, серед інших, фото, де глава держави сидить за пультом симулятора космольота.

Також Зеленський надав статус національного житомирському музею космонавтики.

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