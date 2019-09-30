Зеленський підписав указ про цілі сталого розвитку України до 2030 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дотримання 17 цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.

Як йдеться в тексті документа, його мета – «забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини».

Зокрема, Зеленський указом постановляє забезпечити до 2030 року дотримання таких цілей як подолання бідності, голоду, забезпечення здорового способу життя, екологічної стійкості, якісної освіти, гендерної рівності, доступу до водних ресурсів, джерел енергії, зайнятості, сприяння інноваціям, скорочення нерівності, переходу до раціональних моделей споживання, вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату тощо.

Зеленський доручив уряду у двомісячний термін проаналізувати цілі разом із вченими, експертами, громадськістю і «в разі потреби вжити заходів щодо їх удосконалення».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

15 вересня 2017 року уряд представив національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», де були результати адаптації 17 глобальних цілей з урахуванням специфіки національного розвитку. Перелік цілей сталого розвитку був офіційно затверджений на засіданнях Генсамблеї ООН наприкінці вересня 2015 року.