Зеленський розширив перелік посад, які має затверджувати президент

Президент України Володимир Зеленський розширив перелік посад, призначення на які має затверджувати глава держави. Відповідний указ оприлюднений Офісом президента 17 лютого.

До переліку додано кілька посад: голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; перший заступник, заступники Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Указ набуває чинності з моменту публікації.

Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з президентом України затвердив третій президент України Віктор Ющенко 4 червня 2008 року.