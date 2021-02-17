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17 лютого 2021, Київ 23:27
Новини | Політика

Зеленський розширив перелік посад, які має затверджувати президент

Указ набуває чинності з моменту публікації.

Президент України Володимир Зеленський розширив перелік посад, призначення на які має затверджувати глава держави. Відповідний указ оприлюднений Офісом президента 17 лютого.

До переліку додано кілька посад: голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; перший заступник, заступники Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Указ набуває чинності з моменту публікації.

Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з президентом України затвердив третій президент України Віктор Ющенко 4 червня 2008 року.

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