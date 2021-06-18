Зеленський призначив послів у Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії, Тринідаді і Тобаго та на Багамських островах

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України у Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії, Тринідадв і Тобаго та на Багамських островах.

Згідно з указами, Любов Абравітову призначено послом України в Ботсвані і Мозамбіку – за сумісництвом. Крім того, за сумісництвом призначено Сергія Кислицю послом у Тринідада і Тобаго, а також на Багамських островах. Максима Субха став послом у Мавританії (за сумісництвом, він є послом у Алжирі).

Всі укази президента датовані 17 червня.