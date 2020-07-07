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07 липня 2020, Київ 21:19
Новини | Суспільство

«Ставлення до своїх дуже талановитих людей»: Зеленський вручив відзнаки Ірині Білик, «Потапу», Тіні Кароль та іншим

«Я вписав своє ім’я в історію – це визнання державою хіп-хоп- і реп-культури в моїй особі» – Олексій Потапенко («Потап») про своє звання «Заслуженого артиста України», Київ, 7 липня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції, – «Це можливість для держави продемонструвати ставлення до своїх дуже талановитих людей», повідомила пресслужба президента з посиланням на слова глави держави.

Як йдеться на сайті Офісу президента, нагороди отримали громадяни за свій «значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

На сайті президентської канцелярії, зокрема, розміщені фото тих, кому, серед інших, вручено державні нагороди. У числі нагороджених – співак і продюсер Олексій Потапенко («Потап»), співак Арсен Мірзоян – нагороди «Заслужений артист України», співачки Ірина Білик і Тіна Кароль – ордени Княгині Ольги III ступеня та інші.

«У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує», – зазначив президент.

27 червня президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції підписав указ про відзначення державними нагородами за значний особистий внесок українців у різні сфери суспільного життя.

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