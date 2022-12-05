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Зеленський відзначив зусилля волонтерів

День волонтерів запровадила ООН, щоб спонукати людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує зусилля усіх волонтерів. Про це він написав у Telegram з нагоди міжнародного Дня волонтера.

«Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все», – написав президент.

Зеленський запевнив, що Україна цінує зусилля всіх, хто займається волонтерством.

Міжнародний день волонтерів запровадила ООН у 1985 році, щоб відзначити всіх, хто займається волонтерством та спонукати людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.

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