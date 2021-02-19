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19 лютого 2021, Київ 23:01
Новини | Суспільство

Зеленський підписав указ про реорганізацію військово-цивільних адміністрацій на Донбасі

Зеленський реорганізував 8 і утворив 10 військово-цивільних адміністрацій на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області. Документ 19 лютого оприлюднив Офіс президента.

Указом утворено:

  • Світлодарську міську військово-цивільну адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Торецьку міську військово-цивільну адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
  • Волноваську міську військово-цивільну адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Вугледарську міську військово-цивільну адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Мирненську селищну військово-цивільну адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Ольгинську селищну військово-цивільну адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Сартанську селищну військово-цивільну адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
  • Авдіївську міську військово-цивільну адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Мар’їнську міську військово-цивільну адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Очеретинську селищну військово-цивільну адміністрацію Покровського району Донецької області.

Зазначається також, що військово-цивільну адміністрацію селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області приєднано до Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області.

Також реорганізовано:

  • військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк Донецької області шляхом приєднання до Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області;
  • військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха Волноваського району Донецької області шляхом приєднання до Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області;
  • військово-цивільну адміністрацію сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області шляхом приєднання до Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району Донецької області;
  • військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області шляхом приєднання до Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району Донецької області;
  • військово-цивільну адміністрацію міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області;
  • військово-цивільну адміністрацію міста Красногорівка Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області;
  • військово-цивільну адміністрацію міста Мар’їнка та села Побєда Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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