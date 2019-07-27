Зеленський вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити керівника головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Він написав про це 27 липня у фейсбуці.

Перед цим Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить розслідування щодо можливого перевищення Глуховерею службових повноважень.

За даними ДБР, начальника поліції Дінпропетровщини підозрюють у тому, що він сприяв затриманню спецназом КОРД патрульних поліцейських, які у вересні 2018 року зупинили автомобіль із його водієм через порушення ним правил дорожнього руху.

«Попри всі спроби замовчати історію… відео з подробицями огидного інциденту з’явилось у соцмережах і ЗМІ… Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами», – написав Зеленський.

У ДБР повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження, за яким керівнику поліції регіону може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Керівником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю призначили у травня 2017 року. До цього він вже очолював обласне управління поліції в 2014-2015 роках.