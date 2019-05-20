«Юридична сотня» просить Зеленського захистити права ветеранів бойових дій

Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична сотня» запропонувала президенту України Володимиру Зеленському підтримати низку законів на підтримку соціальних прав ветеранів бойових дій на сході країни. Також правники рекомендують главі держави продовжити роботу щодо ратифікації Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму.

Як повідомили кореспондентові Радіо Свобода в прес-службі «Юридичної сотні», «новообраний Президент як Головнокомандувач безпосередньо впливає на соціальний захист ветеранів як на одне з питань, що пов’язане із сферою оборони». Глава держави також має право законодавчої ініціативи.

Серед законів, які правники пропонують ухвалити за підтримки нового президента – такі, що дозволять прийняти у громадянство України іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України; спростити механізми для участі ветеранів (військовослужбовців) у виборах президента та парламенту України; гарантувати соціальний захист капеланам; сприяти працевлаштуванню та розвитку бізнесу ветеранів.

«У зв’язку із тим, що президент України Петро Порошенко припинив свої повноваження, всі законопроекти, які були подані ним та не були прийняті в першому читанні, вважаються відкликаними», – наголошують у «Юридичній сотні».

«Юридична сотня» була сформована під час Революції гідності, першим її масштабним проектом стала безкоштовна «гаряча лінія» правової допомоги (грудень 2014 року) для майданівців, захисників країни та членів їхніх родин. Більш як двісті правників на волонтерських засадах дотепер надають безкоштовну правову допомогу та забезпечують супровід учасників російсько-української війни в судах та у спілкуванні з органами державної влади.

Другий масштабний проект «Юридичної сотні» – «Пам’ятка учасникам російсько-української війни». Це ілюстрований довідник з інформацією про права, обов’язки та соціальні гарантії учасникам російсько-української війни та членам сімей загиблих. З перших днів російсько-української війни юристи-волонтери «Юридичної сотні» беруть участь у розробці законопроектів із захисту прав учасників і ветеранів бойових дій на сході України.