«Інвестиційні няні» Зеленського: ВР відправила законопроєкт на доопрацювання

Верховна Рада України відмовилася підтримати в другому читанні й відправила на доопрацювання ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №3760 про держпідтримку інвестпроектів зі значними інвестиціями (так званий законопроект про «інвестнянь»), який передбачає, зокрема, звільнення таких проєктів від сплати окремих податків. Законопроєкт підтримали 44 народних депутати за необхідних 226-ти.

Документом передбачається, що «інвестиційну няню» зможе отримати той, хто інвестує в Україну значні кошти – в редакції законопроєкту до другого читання еквівалент суми «значних інвестицій» знижено з 30 млн євро до 20. Також до другого читання пропонується розширити перелік сфер для проєктів, які можуть претендувати на таку підтримку. Загалом на держпідтримку можуть розраховувати проєкти, які створюють щонайменше 80 робочих місць із зарплатою на 15% вище середньої зарплати в регіоні.

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Навесні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що інвестори, які готові вкласти в Україну 30 мільйонів доларів і більше, отримають державну турботу у вигляді «інвестиційної няні» –​ менеджера, який допомагатиме їм від імені держави. Згодом у парламенті був зареєстрований відповідний законопроєкт. Його Верховна Рада схвалила за основу в липні.