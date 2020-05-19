«Тенденція вселяє надію» – Зеленський про перебіг пандемії COVID-19

Президент України Володимир Зеленський назвав обнадійливими цифри статистики, які свідчать про більшу кількість пацієнтів із COVID-19, які одужали, над тими, в кого вперше діагностована ця хвороба.

«Сьогоднішня тенденція з кількості тих, хто захворів, і тих, хто одужав, вселяє надію, що перші виклики ми достойно пройшли. Однак це не означає, що ми повинні недбало ставитися до коронавірусної інфекції», – сказав Зеленський 19 травня на нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що ще в трьох областях не виплачені березневі надбавки до 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом.

В Україні станом на ранок 19 травня третій день поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу. За минулу добу в Україні виявили 260 випадків COVID-19. 13 людей померли, 356 – одужали.

Загалом на території країни зафіксували 18 876 хворих. З них 548 померли, 5 632 – уже одужали.