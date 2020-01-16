Зеленський відкликав власний законопроєкт про децентралізацію

Президент України Володимир Зеленський відкликав поданий ним раніше проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598). Як інформує 16 січня сайт глави держави, Зеленський вирішив відправити документ на доопрацювання.

У повідомленні йдеться, що президент ухвалив таке рішення після зустрічі з головою владної фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та його заступниками.

«Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян», – ідеться в офіційному повідомленні.

Раніше цього тижня посольства Німеччини та Канади розкритикували законопроєкт Зеленського щодо децентралізації. «Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі», – йшлося в повідомленні посольства Німеччини в твітері.

У посольстві Канади також заявили, що стурбовані обмеженням демократичних процесів цим законопроєктом і закликали узгодити його з принципами Євросоюзу. «Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій щодо змін і узгодження з принципами ЄС», – ідеться в твіті дипломатичного представництва.

13 грудня 2019 року президент Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Президент пропонував ліквідувати поняття «район» і запровадити натомість «округ», а також інститут префектів замість держадміністрацій; виокремити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.