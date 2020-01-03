Зеленський отримав під ялинку від «Кварталу 95» майже 5 мільйонів гривень

Президент України Володимир Зеленський отримав від компанії «Квартал 95» 4 мільйони 984 тисячі гривень. Про це йдеться в оприлюдненому в Реєстрі електронних декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції повідомленні про суттєві зміни в майновому стані декларанта.

Датою отримання доходу є 27 грудня 2019 року, його видами – роялті та компенсація за користування торговою маркою.

Роялті – це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

У декларації Зеленського про доходи за 2017 рік йшлося про 7,3 мільйона гривень, отриманих у тому числі від роботи у «Кварталі 95».

За 2018 рік Зеленський задекларував дохід в 9,7 мільйона гривень, з них 4,2 мільйона були зароблені на основному місці роботи в студії «Квартал 95».

Повну декларацію про доходи за 2019 рік президент України згідно із законом повинен оприлюднити до квітня.