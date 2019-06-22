Зеленський: Друга світова війна «увірвалася в наш дім» 22 червня 1941 року

Президент України Володимир Зеленський стверджує, ніби Друга світова війна почалася для України 22 червня 1941 року.

Як повідомила його прес-служба, в День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 22 червня Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва, і заявив: «Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України».

«Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя», – сказав також Зеленський.

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, також і для України: того дня війська нацистської Німеччини вторглися до Польщі, якій тоді належала західна частина України. Але про цей факт уникали згадувати в радянські часи, а також у сучасній Росії.

22 червня 1941 року почалася німецько-радянська війна, яку в СРСР, а нині в Росії називають «великою вітчизняною». Того дня війна почалася для іншої частини України, яка тоді належала СРСР.

У коментарях до повідомлення про цю заяву Зеленського у фейсбуці адміністрації президента багато читачів нагадали голові держави і його прес-службі про цей факт історії України, який, на думку деяких коментаторів, у повідомленні перекручений у радянсько-російському дусі.

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни – пам’ятний день, призначений на 22 червня указом президента Леоніда Кучми 2000 року. В указі також було використане поширене в ті часи формулювання радянсько-російського зразка: «З метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, їх подвигу та жертовності».

1 вересня, коли для України почалася Друга світова війна, в Україні наразі офіційно не вшановується.

Нині, з 2014 року, на сході України триває російсько-українська війна. Зеленський як новообраний президент заявляв, що хоче завершити її, але не уточнював, на яких умовах.