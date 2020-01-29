Зеленський ушанував пам’ять Героїв Крут

Президент України Володимир Зеленський 29 січня взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві, інформує офіційний сайт президента.

Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході України.

Володимир Зеленський зазначив на своїй сторінці у фейсбуці, що бій під Крутами – це ще одна героїчна сторінка в історії боротьби українців за власну державність.

«Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю», – написав президент.

102 роки тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами – поблизу невеликої залізничної станції в нинішній Чернігівській області. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ кількатисячної армії більшовиків.