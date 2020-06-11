Президент призначив нового командувача ВМС України

Президент України Володимир Зеленський призначив контрадмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ № 217/2020 глава держави підписав 11 червня, повідомляє сайт Зеленського.

Іншим своїм указом президент звільнив із посади дотеперішнього командувача ВМС України Ігоря Воронченка.

Олексій Неїжпапа народився в 1975 році в Севастополі. У 1997-му закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони України у 2015-му.

У 2015¬–2019 роках був заступником командувача Військово-морських сил із бойової підготовки – начальником управління бойової підготовки командування Військово-морських сил ЗСУ.

Із квітня 2020 року Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Протягом 5 років на той час капітан 3 рангу Олексій Неїжпапа командував тральщиком «Черкаси». Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями «Сі Бриз» від української сторони.

Звільнений Зеленським Ігор Воронченко в 2016 році на посаді командувача ВМС змінив Сергія Гайдука. З квітня до липня 2016-го року генерал-лейтенант Воронченко виконував обов’язки командувача ВМС, а в липні, до Дня ВМС, отримав призначення на посаду разом із флотським званням віцеадмірала. До того він мав «сухопутні» армійські звання, хоча у Військово-морських силах Збройних сил України служить з початку 2000-х років.

Під час подій у Криму у 2014 році Ігор Воронченко (на той час заступник командувача ВМС із берегової оборони – ред.) разом із кількома іншими українськими офіцерами утримувався російськими військовими. В дописі на фейсбуці, датованому 23 березня 2014 року, тодішній керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, писав: «Генерал-майор Ігор Воронченко по суті взяв під контроль усі українські війська в Криму, які залишились вірними присязі. Він же готував їх для відбуття на материк».

В останніх числах березня 2014-го стало відомо про звільнення з полону українських військових, зокрема Воронченка. З початком бойових дій на сході України в квітні 2014-го року Воронченко брав участь в АТО на території Луганської області.