Кримські татари говорили з Зеленським про автономію

Лідери кримськотатарського народу на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорювали, зокрема, питання кримськотатарської автономії, повідомив проектові Радіо Свобода Крим.Реалії один із учасників зустрічі, національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Обговорювали в основному становище в Криму, ситуацію з правами людини, настрій людей. Друге питання – всі законопроекти, які ми вважаємо, що повинні пройти у Верховній Раді. На першому плані стоїть питання змін до Конституції України про статус кримськотатарського народу та інших корінних народів», – сказав Джемілєв.

За його словами, на зустрічі було сказано, що «зараз дуже сприятлива обстановка» для ухвалення таких змін, бо пропрезидентська партія отримала більшість у Верховній Раді, «на що Зеленський на знак згоди кивнув головою».

Джемілєв додав, що всі побажання будуть передані Зеленському в письмовому вигляді і говорити про конкретні кроки можна буде пізніше.

Він також запропонував кандидатуру голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова на посаду уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу.

«Я сказав, що існування посади уповноваженого президента у справах кримських татар доцільне. Як уповноваженого я запропонував Рефата Чубарова. Побажання ми також передали в письмовій формі», – сказав Джемілєв.

В іншому інтерв’ю, кримськотатарському телеканалові ATR, він із приводу створення автономії додав, що побачив «готовність самого президента». «І якщо він зможе свою точку зору донести, за винятком деяких груп, які є у «Слузі народу», то буде так, як скаже президент», – сказав Джемілєв.

У міжнародний день корінних народів світу, 9 серпня, який вшановують і в Україні, президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу – головою Меджлісу Рефатом Чубаровим, національним лідером Мустафою Джемілєвим і членом Курултаю кримськотатарського народу Рустемом Умеровим. Цей день був затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1994 році.

20 березня 2014 року Верховна Рада України визнала кримських татар корінним народом Криму. Україна виступила з гарантією збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної й релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу і всіх національних меншин України.

У грудні 2018 року п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив про готовність внести до Верховної Ради проект змін до Конституції країни про створення кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі української держави. Проте, за словами президента, на той момент він не мав інформації про наявність у парламенті 300 голосів для ухвалення такого рішення.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар раніше пояснювала, що кримськотатарська автономія «не має ніякого стосунку до сепаратизму», і її створення є правом корінного народу, яке визначене в Декларації ООН про права корінних народів, до якої Україна приєдналася у 2014 році.

Нині Автономна Республіка Крим, наразі окупована Росією і непідконтрольна Києву, має в Україні статус суто територіальної автономії.