Зеленський хоче посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року

Президент України Володимир Зеленський оголосив про започаткування свого чергового проєкту, цього разу названого «Зелена країна». Виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія», він під час виступу підписав указ про це.

«Одразу скажу – це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи й довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Задля цього у найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев», – заявив Зеленський.

Це означає, що для досягнення цієї мети необхідно висаджувати пересічно трохи більш ніж 913 тисяч 242 дерева щодня протягом цих трьох років, незважаючи на пори року, коли дерева висаджувати доцільно.

Нині, за різними повідомленнями, загальна площа лісів України становить від 10,4 до 10,8 мільйона гектарів.