Зеленський призначив 42 нових суддів

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня двома указами призначив 40 суддів загальних судів та двох суддів господарських судів.

В указах №759/2019 та №760/2019 вказано, що глава держави діє «відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Верховна Рада України дев’ятого скликання ухвалила зміни до закону щодо суддівського врядування і судоустрою, запропоновані президентом Володимиром Зеленським. Нововведення змінять порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та скорочують кількість суддів Верховного суду удвічі. Судова реформа Зеленського може знищити незалежність судової системи та надмірно перезавантажить її, заявила голова ВСУ Валентина Данішевська.