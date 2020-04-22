Зеленський призначив Машовця заступником керівника свого офісу

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Машовця заступником керівника Офісу президента. Свого нового заступника на нараді представив голова офісу Андрій Єрмак, інформує офіційний сайт глави держави.

«Одним із найголовніших завдань, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами. Це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова», – ідеться в повідомленні.

Іншим указом Зеленський звільнив попереднього заступника керівника офісу Ганну Коваленко.

Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.