Зеленський пропонує законодавчо врегулювати «стандарти новин»

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне «врегулювання діяльності медіа в Україні». В указі глави держави №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», оприлюдненому 9 листопада, йдеться про розробку «положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації».

Зеленський постановив, що Кабінет міністрів України має вжити заходів «у сфері культури, молоді, спорту та інформаційної політики». Згідно з документом, до 31 грудня 2019 року уряд має розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкти, в яких міститимуться «положення щодо вимог та стандартів новин».

Законопроєкти, серед іншого, мають «передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію», вказано в підписаному Зеленським документі.

У жовтні акторка «Кварталу 95» Олена Кравець розповіла, що президент України Володимир Зеленський вичитує жарти, які сценаристи його колишнього шоу пишуть про главу держави та його дружину.