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08 липня 2020, Київ 00:22
Новини | Політика

Зеленський вивів Україну з угоди про Раду керівників фінансової розвідки в СНД

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

«Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в Ашгабаті», – ідеться в документі.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ повідомити Виконавчому комітетові СНД про вихід України з угоди.

Україна з 2014 року оголосила про початок виходу з СНД і перестала платити внески в цю організацію.

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