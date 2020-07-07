Зеленський вивів Україну з угоди про Раду керівників фінансової розвідки в СНД

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

«Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в Ашгабаті», – ідеться в документі.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ повідомити Виконавчому комітетові СНД про вихід України з угоди.

Україна з 2014 року оголосила про початок виходу з СНД і перестала платити внески в цю організацію.