Зеленський повідомив про відновлення авіарейсів до Туреччини, де вищий рівень захворюваності на COVID-19

Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повідомив, що з 1 липня будуть відновлені деякі авіарейси між Україною та Туреччиною.



«Із 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден із Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі», – написав Зеленський у твітері 24 червня.







Ердоган зазначив, що Туреччина зробить усе, щоб українські туристи почувалися комфортно і безпечно, повідомляє сайт президента України.



Глави держав обговорили ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік двох держав.



Раніше посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що українські туристи з 1 липня 2020 року зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції і тестування на наявність COVID-19, дотримуючись лише необхідних вимог безпеки.



Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose, заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини з початку липня.

За даними університету Джонса Гопкінса, в Туреччині станом на 24 червня нараховується понад 190 тисяч інфікованих коронавірусом із початку пандемії (це 14-те місце у світі), понад 5 тисяч людей померли (17-те місце). Населення Туреччини складає понад 82 мільйони людей (в Україні вдвічі менше), тобто і за показником захворюваності на 100 тисяч людей, і за смертністю Туреччина випереджає Україну більш як удвічі.