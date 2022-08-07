«Візити відомих людей – надзвичайно цінні». Зеленський зустрівся з акторкою Джессікою Честейн

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американською акторкою Джессікою Честейн.

«Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей – надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні», – написав він у телеграмі.

Американська акторка Джессіка Честейн відвідала Київщину, зокрема, була біля зруйнованого російськими військами житлового комплексу в Ірпені.

Як повідомляють ЗМІ, Честейн також відвідала дитячу лікарню «Охматдит».

Раніше до України з візитом приїжджали відомі американські актори Бен Стіллер та Анджеліна Джолі.