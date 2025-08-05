Зеленський провів розмову з Пленковичем: Хорватія обіцяє подальшу допомогу Україні

Після розмови з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем президент України Володимир Зеленський заявив, що Загреб надасть Україні допомогу.

«Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює. Обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів», – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, сторони також скоординували наступні кроки – активної дипломатичної роботи, щоб дати Україні більше сили.

У свою чергу, Пленкович запевнив, що Хорватія продовжує надавати політичну, військову, економічну та гуманітарну допомогу українському народу.



«Ми обговорили ініціативи щодо досягнення припинення вогню в Україні, а також заплановані інвестиції у зміцнення європейської оборони та подальшу підтримку України через новий європейський інструмент SAFE», – написав прем’єр-міністр Пленкович про розмову з Зеленським у соцмережі X.

SAFE (Security Action for Europe) – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності. Для держав-членів стануть доступними 150 мільярдів євро пільгових кредитів з рейтингом AAA, забезпечених бюджетом ЄС. Строк погашення – 45 років, пільговий період – 10 років.

Як пояснював єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, держави-члени можуть взяти ці кредити й витратити їх разом з Україною на спільні закупівлі в Україні та для України. За його словами, це може стати справжнім проривом у підтримці України.



