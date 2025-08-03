Президент призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги», – написав він у телеграмі.

Анатолій Кривоножко був виконувачем обов’язки командувача Повітряних сил ЗСУ після того, як 30 серпня 2024 року з цієї посади було звільнено Миколу Олещука.