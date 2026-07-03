«Не повинно бути приводів для розпорошення суспільства». Зеленський зустрівся з Ляшком

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім народним депутатом Олегом Ляшком.



«Дуже щира розмова з Олегом Ляшком – із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим», – написав він у телеграмі.

Зеленський також додав, що «єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства».

Про причини цієї зустрічі не повідомляється.

Зеленський час від часу проводить зустрічі з волонтерами чи військовими.

Олег Ляшко цю зустріч не коментував.

Упродовж 7 травня-3 червня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, під час якого запитали про довіру президенту Володимиру Зеленському і іншим публічним особам. До цього переліку соціологи також додали Олега Ляшка. За результатами опитування, 47% респондентів ексдепутату довіряють і 43% не довіряють.

Опитування КМІС також свідчить про високу довіру українців президенту – зараз Зеленському довіряють 61% респондетів, не довіряють – 34%.

Найбільші показники довіри, за даними соціологів, мають військові або колишні військові. Зокрема, в цьому переліку за рівнем довіри лідирує нинішній посол у Великій Британії, колишній Головнокомандувач ЗСУ Залужний Валерій – 73% респондентів довіряють, 21% – не довіряють.



