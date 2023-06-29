Зеленський анонсував «дуже важливі» укази про нагородження українських військових

Президент України Володимир Зеленський анонсував три «дуже важливі» укази про нагородження українських військових.

«Наші воїни, наш захист. Сьогодні у зверненні до спільноти Chatham House – це один із провідних світових, британських інтелектуальних центрів – я розказав про те, що підготовлені ще три нові укази, дуже важливі, про нагородження наших воїнів – 419 воїнів», – розповів він у своєму відеозверненні.

Загалом від початку повномасштабної війни, за даними Зеленського, державними нагородами вже відзначені понад 49 тисяч українців і українок.

Напередодні український президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку – командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр». Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, під командуванням Сергія Яременка зенітники знищили вже 13 російських аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал».