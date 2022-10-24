Зеленський змінив очільника Київської МВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 733/2022 про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.

На цій посаді він замінив Миколу Жирнова, призначеного у березні.

Зеленський висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Сергій Попко народився 1961 року в Києві. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії.

У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.