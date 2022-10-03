Зеленський: факт життя в окупації ще не означає колабораціонізму

Президент України Володимир Зеленський наголошує, якщо людина не служила і не зрадила України, немає підстав вважати її колаборантом.

«Російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюють окупанти, що Україна нібито вважатиме колаборантами ледве не всіх, хто залишився на окупованій території. Абсолютна маячня. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила України, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Якщо вчитель залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто ворог... Або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, наприклад, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати», – заявив він у своєму відеозверненні.

За його словами, сотні тисяч українців перебували на тимчасово окупованій території – багато хто допомагав українським військовим і спецслужбам, хтось просто намагався вижити й чекав, коли повернеться український прапор.



«Звичайно, були й ті, хто зрадив Україну. Але такі випадки доволі швидко встановлюються Службою безпеки України та не є масовими. Росія не зустріла масової підтримки в Україні, і це факт», – визнає Зеленський.

3 березня Верховна Рада ухвалила зміни в законодавстві щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Серед іншого, закон передбачає покарання за «публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти держави...або публічні заклики, зокрема, до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань або окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, невизнання поширення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями».

Стаття про колабораціонізм набрала чинності 15 березня 2022 року.