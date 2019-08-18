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18 Серпень 2019, Київ 23:53
Новини | Політика

У Зеленського оголосили конкурси на посади голів РДА в шістьох областях

У Зеленського оголосили конкурс на посади голів РДА у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях

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Команда президента України Володимира Зеленського оголосила конкурси на посади голів районних державних адміністрацій у шістьох областях.

«Ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА! Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», – йдеться в повідомленні на сторінці «Команда Зеленського» у Facebook.

Згідно з українським законодавством, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на термін повноважень президента.

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