У Зеленського оголосили конкурси на посади голів РДА в шістьох областях

Команда президента України Володимира Зеленського оголосила конкурси на посади голів районних державних адміністрацій у шістьох областях.

«Ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА! Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», – йдеться в повідомленні на сторінці «Команда Зеленського» у Facebook.

Згідно з українським законодавством, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на термін повноважень президента.