Зеленський провів розмову з прем’єром Нідерландів – обговорювали підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому «Рамштайні», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.



Марк Рютте, у свою чергу, зазначив, що Нідерланди зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні виграти війну.



«Україна вже майже рік витримує варварське вторгнення Росії. Найближчі місяці вирішальні. Я щойно говорив з президентом Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні не лише захистити себе, але й виграти війну», – написав він у твіттері.

У грудні повідомлялося, що у 2023 році Нідерланди виділять 2,5 мільярда євро на підтримку України. Серед іншого, ці кошти направлять для надання військової допомоги, підтримки основних ремонтно-відновлювальних робіт.