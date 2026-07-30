Олексій Соболев став заступником керівника Офісу президента – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний указ №674/2026 вже оприлюднений на сайті президента.

За словами Зеленського, в команді Офісу Олексій Соболев зосередиться на економічному напрямку й працюватиме в координації з премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами.



«Зараз, у час війни, важливо максимально підтримати економічну активність у нашій країні, підприємців та підприємництво, зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові, які можуть забезпечити нормальне життя наших людей та України. Домовилися, що Олексій координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що у час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя.

«Щоб виконати такі завдання, розраховую на реальну взаємодію між командами уряду України, Офісу Президента, регіональними владами та бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством», – додав президент.

Олексій Соболев у попередньому складі уряду обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства України (з 2025), до цього був заступником міністра економіки України.

Після затвердження нового уряду на чолі з Сергієм Корецьким Зеленський 17 липня повідомив, що ексміністр Соболев приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі президента.

Тоді Соболев у свою чергу подякував Володимиру Зеленському за довіру, зазначивши, що «матиме за честь працювати для України в команді президента».



