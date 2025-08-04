На Вовчанському напрямку воїни ЗСУ фіксують найманців з Китаю та країн Африки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідав військових на Вовчанському напрямку – воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

«Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо порушили питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад», – написав він у телеграмі.

За його словами, воїни ЗСУ на цій ділянці фронту фіксують участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

Зеленський додав, що він відзначив українських захисників державними нагородами.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, на Південно-Слобожанському напрямку було п’ять російських атак.



