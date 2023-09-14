Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Це справді потрібно» – Зеленський про створення інституту військового омбудсмена

За словами Володимира Зеленського, потрібно, щоб «була потужна система правозахисту воїнів у секторі оборони»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення в Україні інституту військового омбудсмена «справді потрібно».

«Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони», – сказав він у своєму відеозверненні.

Днями під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) міністр оборони Рустем Умєров анонсував запровадження нової посади – військового омбудсмена. За його словами, наразі Сили оборони України налічують 1 мільйон військовослужбовців, з яких близько 800 тисяч – служать безпосередньо в лавах ЗСУ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG