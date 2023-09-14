«Це справді потрібно» – Зеленський про створення інституту військового омбудсмена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення в Україні інституту військового омбудсмена «справді потрібно».



«Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони», – сказав він у своєму відеозверненні.



Днями під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) міністр оборони Рустем Умєров анонсував запровадження нової посади – військового омбудсмена. За його словами, наразі Сили оборони України налічують 1 мільйон військовослужбовців, з яких близько 800 тисяч – служать безпосередньо в лавах ЗСУ.