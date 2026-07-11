«Керівники двох держпідприємств діяли всупереч закону»: Зеленський про вибухи у Вишневому

Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки верховного головнокомандувача та посадовим інструкціям, допустивши розміщення складу боєприпасів у Вишневому, де після обстрілу РФ сталися масштабні руйнування, йдеться у вечірньому зведенні президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що заслухав детальні доповіді по ситуації у Вишневому, і що СБУ та Офіс генпрокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії.

«Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності…», – наголосив президент.

Зеленський каже, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям.

Зеленський підкреслив, що СБУ та інші правоохоронці мають перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій.