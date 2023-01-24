Президент Фінляндії прибув до України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо під час його робочого візиту.

«Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі, де також опубліковано відео їхньої зустрічі.

Як повідомляє Офіс президента Фінляндії, візит Саулі Нііністьо демонструє «сильну та постійну підтримку» України з боку Фінляндії.



«Президенти обговорять поточну ситуацію щодо загарбницької війни, яку Росія розпочала 11 місяців тому, політичну та матеріальну підтримку України з боку Фінляндії та зусилля України щодо встановлення справедливого миру», – йдеться у повідомленні.



Окрім зустрічі з Зеленським, президент Нііністьо має відвідати Бородянку та Бучу, які постраждали внаслідок російської агресії.