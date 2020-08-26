Президент Чехії Мілош Земан госпіталізований з переломом руки

Президент Чехії Мілош Земан ввечері 25 серпня в результаті падіння зламав праву руку. Його доставили до Центрального військового шпиталя в Празі для проведення операції.

Як повідомив речник Земана Їржі Овчачек, причиною інциденту стало те, що «президент хворіє на поліфункційну невропатію нижніх кінцівок».

«Сьогодні ввечері він дивився телевізійні новини, а потім не взяв паличку і не скористався пропозицією допомоги від охорони, так дійшло до падіння і перелому руки», – розповів Овчачек.

У твітері Їржі Овчачек також зазначив, що «не йдеться про стан, який несе загрозу життю, пан президент в контакті зі своєю родиною і співпрацівниками. Програма пана президента буде пристосована до його оздоровчого процесу».

76-річний Мілош Земан є президентом Чехії з березня 2018 року, до того він очолював країну в період 2013-2018 років.