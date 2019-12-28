Земан поставив під сумнів свій візит до Москви у травні 2020 року

Президент Чеської Республіки Мілош Земан не виключає, що запланований на травень наступного року візит до Москви на відзначення 75-ліття перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, може не відбутись.

До цього може призвести заява російського міністерства закордонних справ, в якій Москва поставилась негативно до рішення Чехії визнати в календарі знаменних і памятних дат країни день 21 серпня «Днем пам’яті жертв вторгнення і наступної окупації (Чехословацької соціалістичної Республіки) військами Варшавського договору в 1968 році».

«Прагнення Праги знову повертатись до подій півстолітньої давності з метою включити їх до сучасного політичного контексту, небажання перегорнути цю сторінку історії, котра затьмарує атмосферу російсько-чеських відносин, навряд чи сприятиме успішному перебігу двосторонньої співпраці», – мовиться, зокрема, в заяві МЗС Росії.

На думку Мілоша Земана, така заява російського МЗС є «абсолютним зухвальством». «Деякий час тому я прийняв запрошення президента Путіна відзначити 75-х роковини перемоги у Другій світовій війні, а зараз думаю або туди взагалі не їхати, або ж, що скоріше за все мабуть зроблю, туди поїхати і сказати росіянам, а що як би ви перегорнули сторінку і перестали собі ці роковини згадувати?» – зазначив Мілош Земан в інтерв’ю інтернет-виданню «Parlamentní listy».

За даними чеського Інституту з вивчення тоталітарних режимів внаслідок окупації Чехословаччини військом Варшавського договору лише до кінця 1968 року загинуло 137 чехів і словаків, ще 500 були тяжко, а сотні – легко поранені.