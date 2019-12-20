Потужний землетрус стався на півночі Афганістану, змусивши жителів столиць Афганістану і Пакистану, Ісламабада і Кабула, вибігти на вулиці, повідомляють ЗМІ.

Повідомлень про постраждалих і руйнування наразі не надходило.

За даними геологічної служби США, землетрус мав магнітуду 6,1, його епіцентр був за 51 кілометр на південний захід від Джурму – малонаселеного віддаленого гірського району в провінції Бадахшан – на глибині понад 200 кілометрів.

Гідрометеорологічна служба Індії заявила, що магнітуда землетрусу була 6,3.

Поштовхи відчувалися і в столиці Індії, Нью-Делі.

У Лахорі на півдні Пакистану люди в паніці вибігали на вулиці з будинків і залишали автомобілі, повідомляє агентство AFP.

Землетруси поширені в регіоні. У жовтні 2015 року в Афганістані, Пакистані та Індії через землетрус загинули понад 400 людей, кілька тисяч залишилися без житла.