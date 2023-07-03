Через землетрус у Каспійському морі поштовхи відчули жителі Азербайджану

Одразу після півночі 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус. Як повідомив центр сейсмологічної служби Національної академії наук Азербайджану, магнітуда землетрусу на глибині 20 км становила 5,7.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 5,4.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що епіцентр підземних поштовхів зафіксували за 80 кілометрів на північний схід від міста Хачмаз. Підземні поштовхи відчувалися в кількох регіонах Азербайджану, включаючи столицю Баку. Але наразі інформації про руйнування чи жертви немає.