Туреччина: на третій день після землетрусу з-під завалів врятували 70-річного чоловіка, загиблих щонайменше 71

Турецькі рятувальники у місті Ізмір, на заході країни, вранці 1 листопада витягнули з-під завалів 70-річного чоловіка, приблизно через 34 години після сильного землетрусу в Егейському морі, який вразив Туреччину та Грецію. Чоловік після порятунку заявив, що «ніколи не втрачав надії».

За останніми даними влади, в результаті землктрусу загинула щонайменше 71 людина, ще понад 900 постраждали.

Всі смертельні випадки, крім двох (на острові Самос), зафіксовані в Туреччині.

До пошукових і рятувальних робіт залучені 6400 рятувальників та інших служб.

Папа римський Франциск 1 листопада закликав католиків молитися за жителів Егейського регіону.

Землетрус магнітудою 6,9 на дні Егейського моря найбільше вразив місто Ізмір на заході Туреччини і розташований неподалік грецький острів Самос в Егейському морі.

І Туреччина, і Греція розташовані на лініях тектонічних зсувів, і землетруси в них стаються часто. Зокрема, в січні 2020 року понад 30 людей загинули і понад 1600 були травмовані внаслідок землетрусу на сході Туреччини, в провінції Елазиг. У липні 2019 року через землетрус залишилися без електроенергії значні частини столиці Греції Атен.