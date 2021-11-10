В Івано-Франківській області стався землетрус – ДСНС

На Івано-Франківщині 9 листопада зафіксовано землетрус магнітудою 1,8, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«9 листопада о 14:07 вимірювальні прилади сейсмічної станції «Львів» поблизу села Пнів Надвірнянського району зафіксували підземний поштовх на глибині 3,8 км магнітудою 1,8 (не відчувається на поверхні людиною) без негативних наслідків», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що звернення від громадян не надходили.

Загалом протягом року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано кілька несильних землетрусів – 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня, 29 жовтня.