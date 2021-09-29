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Новини | Політика

Мінагрополітики анонсує запуск електронних аукціонів з продажу землі найближчим часом

За даними соціологів, понад 50% українців підтримують ідею ринку землі

Найближчим часом в Україні почне діяти новий формат земельних торгів – електронні аукціони для продажу та оренди земельних ділянок, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Земельні торги застарілого формату відійшли в історію», – заявив профільний міністр Роман Лещенко, коментуючи постанову уряду про запуск електронних аукціонів.

За даними Мінагрополітики, раніше учасникам потрібно було бути на торгах фізично. Інформація про такі аукціони завжди була малодоступною, аукціони проводили без реальної конкуренції, а вигравали «свої люди».

«Відтепер участь в електронних аукціонах зможе взяти кожен, хто має доступ до Інтернету. Торги відбуватимуться на спеціальній платформі Prozorro, що належить до сфери управління Міністерства економіки, яке й буде відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи», – йдеться в повідомленні.

У травні Верховна Рада ухвалила закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони.

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